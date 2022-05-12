سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12-5-2022 في مصر.. مستقر بالأسواق

مازلت عمليات البحث عن سعر طن الحديد والأسمنت اليوم، تثير اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين في محافظات الجمهورية، خاصة المهتمين بعمليات البناء وأسعار المواد التي لا غني عنها في مجال التشييد، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها السوق من فترة لأخرى على خلفية كثير من العوامل.

وفى السطور التالية، ترصد جريدة الوطن» سعر بيع طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس، الموافق 12 مايو 2022، في الأسواق المحلية المصرية، والتي قد تختلف أسعارها قليلا فى المحافظات البعيدة والمدن النائية بسبب تكاليف النقل.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

- سجل سعر بيع الطن من حديد عطية 19100 جنيه.

- سجل سعر بيع الطن ممن حديد العشري 19000 جنيه.

- سجل سعر ببيع الطن من حديد عز 19.400 جنيه.

- سجل سعر بيع الطن من حديد بشاي 19.400 جنيه.

- سجل سعر بيع الطن من حديد العتال بسعر 19200 جنيه.

- سجل سعر بيع الطن من حديد المصريين 19270 جنيه.

- سجل سعر بيع الطن من حديد سرحان 19100 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم

شهدت أسعار بيع الطن من الأسمنت المسلح استقرار واضحا في الأسواق المحلية المصرية، وجاءت كالتالي:

- سعر بيع الطن من أسمنت سيناء 1230 جنيهًا.

- سجل سعر بيع الطن من أسمنت العسكري 1235 جنيهًا.

- سجل سعر بيع الطن من أسمنت حلوان 1270 جنيهًا.

- سجل سعر بيع الطن من أسمنت المسلة 1255 جنيهًا.

- سجل سعر بيع الطن من الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت 1275 جنيهًا.

- سجل سعر بيع الطن من أسمنت المعلم 1255 جنيهًا.

- سجل سعر بيع الطن من الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1260 جنيهًا.

- سجل سعر بيع الطن من أسمنت السويدي 1275 جنيهًا.