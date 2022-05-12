مصرع مدمن وسرقة سيارة طبيب في القليوبية

لقى مدمن مصرعة في إحدى قرى مركز بنها عقب تناولة حقنة ماكس، حيث عثر عليه الأهالي في الزراعات، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتم نقل الجثة للمستشفى، وأمرت جهات التحقيق المعنية بالقليوبية بالتصريح بدفنه.

بلاغ بمصرع مدمن

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة وسط الزراعات؛ بإحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها.

التحريات الأولية في الواقعة

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز بنها وقوة أمنية، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «ع م ص»، 40 سنة، أثناء إعطائه حقنة ماكس لنفسة ولقى مصرعة وعثر بجوار الجثة على الحقنة وبها سائل المخدر، وتم التحفظ عليها ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

سرقة طبيب بالإكراه

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة قيام مجهولون بالسطو على طبيب أثناء عودته من عمله بعيادته، بإحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ، وسرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح الناري، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، بتعرض طبيب يدعى «ا. ح»، للسرقة بالإكراه على أيدي مجهولين أثناء عودته ليلا من عيادته الطبية بقرية ميت كنانة التابعة لمركز شرطة طوخ إلى منزلة بقرية ميت عاصم مركز بنها.

وكشفت التحريات أن الجناة أشهروا الأسلحة النارية عليه وقاموا بسرقة هاتفه المحمول وسيارته ومتعلقاته الشخصية وتحرر محضر بالواقعة.