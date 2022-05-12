مطور تطبيق «مؤهل»: نحسن مستوى الشباب في مجال البرمجة مجانا (فيديو)

قال محمد الإسكندراني، مطور تطبيق «مؤهل»، إنه طوّر تطبيقا مبسطا لتأهيل الشباب في جميع المجالات، مشيرًا إلى أنّ الفكرة بدأت من حاجته إلى التطوير والنمو في البرمجة، إذ إنّ المحتوى العربي ضعيف جدا ويعاني من عدم التنظيم، ومن ثم فكر في تدشين منصة تعليمية لتقديم محتوى تعليمي باللغة العربية في المجالات الجديدة.

محتويات مواكبة للعصر

وأضاف «الإسكندراني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «هذا التطبيق يتيح محتوى تعليميا مواكبا للعصر وألا يكون مملا، يعلم المتدربين أساسيات المجال الذي يرغب في احترافه بشكل مبسط، عن طريق فيديوهات معدة من قبل محترفين وخبراء في سوق العمل».

وتابع أنّ المنصة تعمل في إطار جزأين، أحدهم تعليمي وتدريبي وهو مجاني 100%، والجزء الثاني موجه للشركات، إذ يوفر لها خدمات التوظيف والبحث عن المؤهلين وإدارة الأعمال عن بُعد، حتى يعمل الأشخاص لديها من المنزل.

البداية بمجهود شخصي

وأشار مطور تطبيق «مؤهل»، إلى أنّ التطبيق بدأ بمجهود شخصي وقناة عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»، وأصبح يستفيد منه نحو 80 ألف شخص، وجرى نقل المحتوى التعليمي إلى منصة متخصصة لتسهيل المتابعة وزيادة التواصل مع الناس، وفي المرحلة المقبلة، ومن المقرر إدخال محور التوظيف.

وأوضح أنّ المنصة تتيح للخريجين، بعد اجتياز الاختبارات النهائية، شهادات معتمدة في البرمجة، على أن يكون لمن يرغب في الحصول على الدورات التدريبية الالتحاق بالمنصة بشكل مجاني ويختار المجال الذي يرغب في احترافه، ليحصل على المسار التعليمي بالكامل بداية من المراحل التمهيدية حتى التدريبات المتقدمة.