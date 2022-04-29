«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن «أشهر كتاب الدراما الرمضانية»

شهر رمضان المعظم يعد ماراثون لصناع الفن لتقديم أفضل الأعمال الدرامية والتنافس بينها للاستحواذ على أكبر نسبة مشاهدة، وفي فترة سابقة كان لشهر رمضان ملوك يتربعون على عرش الدراما التليفزيونية وخاصة في مجال التأليف والكتابة.

يسري الجندي

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أشهر كتاب الدراما الرمضانية»، ومنهم الكاتب يسري الجندي الذي استعان بالتراث الشعبي لتقديم أعمال مميزة بأسلوب سلس للجمهور.

ومن أبرز أعمال الجندي التي ارتبط المشاهدون بها، «السيرة الهلالية»، والتي قدمها في 3 أجزاء مع المخرج مجدي أبو عميرة، وقدم أيضا مسلسل «علي الزيبق» الذي تدور أحداثه في عهد المماليك، ومسلسل «جمهورية زفتى» من بطولة ممدوح عبدالعليم وصابرين ومحمد منير.

أسامة أنور عكاشة

ومن الرائع يسري الجندي إلى العملاق أسامة أنور عكاشة، الذي دائما ما كانت أعماله هي الأساس في دراما رمضان، وشكلت وجدان الكثير من المصريين والعرب، عبر مسلسلات «الشهد والدموع، والراية البيضاء، وضمير أبلة حكمت، والمصراوية»، ومن أشهر أعماله التي ارتبطت بالجمهور مسلسل «ليالي الحلمية» بأجزائه الخمسة، كذلك مسلسل «أرابيسك» الذي حقق نجاحا كبيرا.

وهذا العام رغم غياب الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة عنا بجسده إلا أن أعماله ما زالت حاضرة، فنشاهد مسلسل راجعين يا هوى، الذي كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالملك ويخرجه محمد سلامة، ويقوم ببطولته النجم خالد النبوي مع مجموعة من النجوم منهم هنا شيحة ونور وطارق عبدالعزيز وأنوشكا ووفاء عامر وآخرون.