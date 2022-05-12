إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في انقلاب سيارة على «صحراوي بني سويف»

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، قبل قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي قبل مدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف مديرية الصحة.

بلاغ بانقلاب سيارة على الصحراوي الغربي

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي قبل مدخل مدينة الفشن، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بقيادة الدكتور أحمد صادق، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبيّن أنّ المصابين هم: إياد محمود علي، 8 أعوام، مصاب باشتباه كسر في قاع الجمجمة، وعلي أحمد محمد خليفة، 62 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأبوغنيمة محمد ربيع، 45 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمود علي أحمد، 48 عاما، رفض نقل للمستشفى، وتم أخذ إقرار عليه برغبته.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتبيّن أنّ جميع المصابين يقيمون بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.