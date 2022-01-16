تفاصيل الاستيلاء على 1.8 مليار جنيه من أهالي «هربيط» بالشرقية

تشهد قرية «هربيط» التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، حالة من الغضب بين الأهالي الذين تعرضوا لعمليات نصب واستيلاء على أموالهم من قبل 4 أشخاص بالقرية، بدعوى توظيفها وإعطائهم الأرباح، حسب قولهم.

أهالي يروون تفاصيل الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها

والتقت «الوطن» عددا من أهالي قرية «هربيط» الذين رووا تفاصيل الاستيلاء على أموالهم. وقال أحمد خريبة، أحد الأهالي المتضررين، أن المتهم الرئيس بدأ عمله بتدشين مشروع دواجن وأعلاف منذ 5 سنوات، وتزامن ذلك مع قيامه بجمع مبالغ مالية لتوظيفها مقابل إعطائهم نسبة من الأرباح.

أحد الأهالي: أسرة أعطت المتهم 5 ملايين جنيه

وأشار إلى أن المتهم الرئيسي بدأ جمع الأموال بمبالغ بسيطة ثم زادت تدريجيا منذ نحو سنوات، لافتا إلى أن أسرة واحدة يعمل أبناؤها في الخليج منحته 5 ملايين جنيه لتوظيفها.

وأوضح أن أحد الأهالي المتضررين أعطى 200 ألف جنيه للمتهم لتوظيفها، لافتا إلى أنه حصل على الأرباح بانتظام حتى شهر أغسطس الماضي، وبعدها فوجيء بتوقف المتهم عن إعطائه الأرباح كغيره من باقي الأهالي ما دفعه لتحرير محاضر ضده والمتهمين الآخرين الذين عملوا معه كيماوية.

سيدة متضررة: أعطيت المتهم 300 ألف جنيه قبل هروبه بشهر

وأشارت سيدة تدعى «سارة»، أنها أعطت المتهم 300 ألف جنيه لتوظيفها في شهر يوليو، ولم تحصل على أي أرباح، إذ هرب المتهم في شهر ديسمبر أي بعد شهر من إعطائه المبلغ.

وقال أيمن أبو حسني أحد أهالي مدينة أبو كبير، إن ما حدث هو صدمة لجميع الأهالي وأن أعداد كبيرة منهم أصبحوا لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، لافتا إلى أن البعض قاموا ببيبع أراض ومنازل وسيارات من أجل توظيف أموالهم والحصول على الأرباح، خاصة أنهم كانوا يثقون في المتهمين لعمل 3 منهم كأئمة مساجد.

ووجه نصيحة للأهالي بضرورة استثمار أموالهم من خلال القنوات الشرعية، وهي البنوك، حتى وإن كانت نسبة الأرباح أقل من تلك التي يستدرجها بها زاعمو توظيف الأموال، لأن البنوك تكون أكثر أمانا وضمانا لحقوقهم.

بلاغات بالاستيلاء على أموال المواطنين

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد تلقي المركز عدة بلاغات من أهالي قرية «هربيط» التابعة لدائرة المركز، باتهام كل من «أحمد. م. م»، 58 سنة، مدرس أزهري، ويعمل إمام وخطيب مسجد، و«عبدالله. م. ر»، 41 عاما إمام وخطيب مسجد، و«محمد. م»، 51 سنة، إمام وخطيب مسجد، و«محمد. ا»، 36 عاما، بالاستيلاء على مبالغ مالية من الأهالي تقدر بمليار و100 مليون جنيه بادعاء توظيفهم وإعطاء الأهالي أرباح شهرية.

وأشاروا إلى أن المتهم الأول كان يتزعم المتهمين الآخرين الذين كانوا يقومون بدور السماسرة لجمع المبالغ المالية من الأهالي، وأن المتهم الرئيسي توقف عن إعطائهم الأرباح منذ شهر أغسطس ثم لاذ بالفرار.

وحُرر المحاضر اللازمة وألقت الشرطة القبض على اثنين من المتهمين فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين.

وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.