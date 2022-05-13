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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

انتصار الغيطاني
12:06 ص | الجمعة 13 مايو 2022
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13-5-2022

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 13-5-2022

كشفت اليوم خبيرة الفلك عبير فؤاد، أن توقعاتها لمولود برج السرطان، وفقا لـ حظك اليوم، وذلك على كل من  الصعيد العاطفي والاجتماعي والمهني والصحي، بضرورة أن تحيط من حولك بالاهتمام اليوم، وأن تكون لبق في الأحاديث والحوارات معهم.

كما يجب ألا تتسرع في حل مشكلاتك بطرق غير عادلة، بل يجب أن تتبع الطرق الصحيحة لمواجهة أى مشكلات تصادفك اليوم مولود برج السرطان.

حظك اليوم مولود السرطان مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر موجود في برجك اليوم مولود برج السرطان، وهذا ينبهك بضرورة دراسة خطواتك القادمة على الصعيد المهني، وأن تدرس كل المشروعات التي قمت بوضعها، وعليك أيضا أن تحرص على اتباع الطرق العادلة والمباشرة، في مواجهة وحل مشكلاتك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود السرطان عاطفيا

تنصحك الأفلاك اليوم مولود برج السرطان، بضرورة الحرص على مشاعر المحطين بك، ويجب أن تتعمد الحديث بلباقة معهم، وألا تتصرف بأى تهور أو عصبية في الحوار معهم، خاصة مع شريك حياتك.

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بقلم انتصار الغيطاني