هيئة الدواء تقدم كل ما تريد معرفته عن القولون العصبي.. الأعراض والعلاج

استقبلت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالقولون العصبي وما هي أعراضه؛ بعد إصابة العديد من المواطنين به خلال فترة عيد الفطر المبارك، ونشرت هيئة الدواء منشورًا توعويًا استعرضت من خلاله أعراض القولون العصبي وجاءت على النحو التالي:

أعراض القولون العصبي

​ألم أسفل البطن.

اضطرابات في حركة الأمعاء وتشمل تناوب بين الإسهال والإمساك.

شعور بالمغص.

ألم شديد بالمعدة عند تناول الطعام​.

الانتفاخات والغازات.

​الشعور بألم في المعدة والأمعاء.

وجود مرارة في الفم.

وعن سبب الإصابة بالقولون العصبي، أشارت هيئة الدواء، إلى أن القولون العصبي يأتى بسبب التعرض لضغط نفسي مستمر، لافتة الى أن الإصابة بالقولون العصبي يكون بسبب حدوث تشوهات في الجهاز الهضمي، والإصابة بالالتهابات في الأمعاء.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، فى تقريرها أن الإصابة بالقولون العصبي ربما يكون بسبب الإصابة بنوع من العدوى الناتجة عن الفيروسات والبكتيريا، وحدوث تقلصات في عضلات الأمعاء والتي ينتج عنها الإسهال والغازات والانتفاخ.

علاج القولون العصبي

وعن طرق الوقاية من الإصابة بالقولون العصبي، أكدت هيئة الدواء أنه يمكن من خلال تناول الكثير من السوائل، والحصول على قسط من الراحة، محذرة من الأطعمة التى تسبب الغازات، ناصحة المواطنين بتناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية، وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي، قالت الإناث أكثر من الرجال والأفراد الأقل من 50 عاما والمصابين بالاكتئاب والقلق المستمر.

وطالبت هيئة الدواء المواطنين بضرورة التواصل معها في حال طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أي معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، مؤكدة أنه يمكن التواصل عن طريق خدمة استشارة دوائية عبر الموقع الالكتروني لهيئة الدواء أو الخط الساخن 15301.