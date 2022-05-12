قررت النيابة العامة عرض المتهم بدهس طالبين في عين شمس، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان ما إذا كان المتهم وقت الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات من عدمه وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، إخطارا بدهس طالبين ووفاتهما، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة طالبين دهستهما سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وجرى ضبط السائق، ونقلت الجثتان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها بشأن الواقعة وملابساتها.