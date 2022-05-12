تحويلات مرورية لإنشاء مشروع كوبري السيارات بمحور الشهيد

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع كوبري السيارات بتقاطع محور الشهيد مع محوري (شينزو آبي – المشير الغربي)، ما يستلزم غلقا كليا للكوبري المشار إليه، اعتبارا من الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل، يوم الخميس الموافق 12/5 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2021.

تحويلات تقاطع محور الشهيد مع «شينزو آبي» و«المشير الغربي»

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان عنها، أنّه لمواجهة الكثافات المرورية، يتطلب إجراء بعض التحويلات اللازمة تجاه محور شينزو آبي.

تجهيزات لضبط الكثافات المرورية

من جانبها، عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.