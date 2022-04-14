نقيب التمريض تشكر «المتحدة» على دعمها للجيش الأبيض

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقفها الأخير من التمريض، لافتة إلى أن للشركة دورًا كبيرًا في الارتقاء بصناعة الإعلام والدراما المصرية.

إنتاج عمل درامي عن التمريض

وأعلنت نقيب التمريض، رغبتها في التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإعداد عمل درامي يبرز دور التمريض وجهود الجيش الأبيض في المنظومة الصحية ومواجهة جائحة كورونا ليكون على غرار مسلسل الاختيار، وإعداد إعلانات موجهة لتحسين الصورة الذهنية للتمريض.

وطالبت كافة الجهات المسؤولة عن صناعة الدراما والإعلام بإبراز الدور الإيجابي للتمريض؛ نظرا لطبيعة عمل التمريض الصعبة ودوره في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمستشفيات.

وأكدت أن مهنة التمريض، شهدت تطورا غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن تغيير الصورة الذهنية للأطقم الطبية وعلى رأسهم التمريض مهم لإحداث حالة من الرضا بين الفريق الطبي الذي يصب في صالح المنظومة الصحية.

رفع مستوى أداء التمريض

وأوضحت نقيب التمريض، أنه تم رفع مستوى أداء التمريض من خلال برامج التدريب المستمر، حيث تم تدريب ما يقرب من 100 ألف ممرض في السنوات السبع الماضية بمختلف التخصصات، وحصولهم على الدبلومات المهنية المختلفة.

وأضافت أن منظومة التمريض شهدت تحسنًا كبيرًا بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي شهدت الاهتمام بهيئة التمريض وتحسين الأجور والمظهر العام لأطقم التمريض من خلال هوية بصرية وزي جديد ومميز داخل المنظومة.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في وقت سابق، احترامها غير المحدود لمهنة التمريض، ودورها في المنظومة الصحية.

وقامت المتحدة بمبادرة للاحتفاء بالأطباء وأطقم التمريض خلال الفترة العصيبة للوقاية من جائحة كورونا تحت شعار «مبادرة البالطو الأبيض» لمؤازرة أطقم العمل في جميع المستشفيات.

وأكدت المتحدة، أنها تحترم كافة الضوابط لتقديم محتوى مناسب للأسرة المصرية في إطار درامي اجتماعي وترفيهي على حد سواء.