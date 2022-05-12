ضبط شخصين بتهمة ترويج ملصقات سيارات مزورة منسوبة لجهات حكومية
كتب:
محمد بركات
01:13 م | الخميس 12 مايو 2022
المتهمان والمضبوطات
ضبطت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة، 2 من أصحاب محلات اكسسوارات السيارات دون ترخيص بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما كمية من الملصقات والاكسسوارات المنسوبة لبعض الجهات والهيئات الحكومية.
اكسسوارات مقلدة
وتبيّن بالفحص، أنّ الاكسسوارات والملصقات المضبوطة جميعها مقلدة ومحظور تركيبها بالسيارات ومجهولة المصدر، ودون مستندات تدل على مصدرها، كما تبيّن أنّ أصحابها قصدوا طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.