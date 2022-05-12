هنادي مهنا تهنئ تارا عماد بمناسبة عيد ميلادها «صورة»

حرصت الفنانة هنادي مهنا على تهنئة صديقتها الفنانة تارا عماد بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد تارا عماد

حيث نشرت هنادي مهنا صورة تجمعها بتارا عماد عبر خاصية «الاستوري»، وعلقت عليها قائلة: «بتمنى للجميلة تيتي يكون أسعد أعياد ميلادها».

هنادي مهنا تتألق في مسلسل مكتوب عليا

يذكر أن الفنانتين تألقتا خلال السباق الرمضاني الماضي 2022، إذ شاركت «هنادي» في بطولة مسلسل «مكتوب عليا» مع الفنان أكرم حسني، إذ جسدت دور «سلمى»، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، وهم أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، محمود السيسي، محمد طعيمة، هلا رشدي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

تارا عماد في مسلسل سوتس بالعربي

بينما شاركت الفنانة تارا عماد في مسلسل «سوتس بالعربي» بدور «ليلى» وحققت نجاحا كبيرا من خلاله، إذ ظهرت بدور جديد عليها، كما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المشاهد التي جمعتها بالفنان أحمد داوود ضمن أحداث العمل.

أبطال مسلسل «سوتس بالعربي»

وشارك في بطولة مسلسل «سوتس بالعربي» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022 كل من آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، سلمى أبو ضيف، ومصطفى درويش، وهدى المفتى، وليلى حسين، أسماء جلال، وسارة عبدالرحمن، وملك بدوي، وعمر زهران وغيرهم من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.