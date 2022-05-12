الري: 15 مليار جنيه استثمارات العام المالي الماضي.. وتأهيل 5 آلاف كيلو متر ترع

قالت المهندسة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، ان الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة خلال العام المالى الحالي، والتي لها مردود كبير، مشيرة إلي ان تكلفة الخطة الاستثمارية للعام الماضى كانت بنحو 15 مليار جنيه إضافة إلي تكلفة مشروع حياة كريمة، وأنه تم تأهيل أكثر من 5 آلاف كيلو متر في مشروع تأهيل الترع.

الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الخميس برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023 فيما يخص وزارى الرى والموارد المائية.

وأضافت، أن الوزارة تستهدف استكمال المشروعات خلال العام المالى الجديد، وأن مقترح تكلفة الخطة الاستثمارية للوزارة بالعام المالى الجديد 47 مليار جنيه وذلك بخلاف مبلغ 7 مليار تكلفة بمشروع حياه كريمة.

وتابعت المهندسة إيمان سيد أيضا نستهدف في الخطة الجديدة، عدد من المنح والاتفاقيات مع عدد من الجهات الخارجية، وذلك لاستكمال المشروعات التي تقوم بها الوزارة.

المشروع القومي لتأهيل الترع

وقال المهندس السيد رئيس مصلحة الرى، إن المشروع القومى لتأهيل الترع يستهدف تأهيل 20 ألف كيلو متر ترع، بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه تكلفة ، وأنه حتى الان تم الانتهاء من نحو 5525 كيلو متر، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارى تنفيذ نحو ٤ ألاف كيلو متر حاليا، ليصل حجم التنفيذ المتوقع في العام المالى الحالي، نحو 47 في المائة من حجم المشروع الكلى، بتكلفة 30 مليار جنيه تقريبا.

وبدأت اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2022/2023 حيث استعرض وزير المالية البيان المالي للموازنة العامة الجديدة امام المجلس يوم الاثنين الماضي وبدأت اللجنة مناقشة موازنة الهيئات والوزارات واستمعت لجنة الزراعة الى موازنة قطاع الزراعة امس وتواصل اليوم الاستماع الى موازنة قطاع ووزارة الري