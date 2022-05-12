«زراعة البرلمان» تطالب باستغلال أصول الري والاستفادة منها في مشروعات استثمارية

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التحديات الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الازمات العالمية مثل أزمة كورونا وأزمة التضخم الاقتصادي، لها تأثير على جميع قطاعات الدولة من الناحية الاقتصادية، متابعا أنه رغم ذلك لدينا ثقة كبيرة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للعبور بالبلاد من الأزمة.

اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 فيما يخص وزاري الري والموارد المائية.

وأكد الحصري، أن تلك التحديات، تحتم علينا تعظيم الاستفادة من كل جنيه بالموازنة الجديدة وتوظيفه بشكل جيد، قائلا: «معندناش رفاهية إنفاق الجنيه في مكان غير مناسب».

كما أكد رئيس لجنة الزراعة، أهمية المشروع القومي لتبطين الترع في الحفاظ على المياه ووصولها لنهايات الترع والقضاء على المشكلات التي كانت تواجه المزارعين في الماضي.

وشدد الحصري، على أهمية استغلال الأصول المتاحة بوزارة الري، مشيرا إلى ان لديها أماكن مميزة يمكن استغلالها، في انشاء مشروعات استثمارية تدر دخلا على الوزارة يحد من عجز الموازنة.

واقترح النائب إنشاء أو تأسيس شركة لاستغلال الأصول لدى وزارة الري، لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول.

مشروعات وزارة الري

وانتقد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تأخر الانتهاء من مشروعات وزارة الري مثل تغطيات الترع والمجاري المائية، بسبب البدء في أكثر من مشروع في توقيت واحد، دون وضع خطة واضحة ومحددة للتنفيذ.

وقال البنا في كلمته بالاجتماع، إنه لا أحد ينكر الجهود الكبيرة لوزارة الري سواء في مشروعات التغطية وتأهيل الترع وغيرها من القطاعات، لكن قيام الوزارة بالبدء في أكثر من مشروع في ذات المنطقة في نفس التوقيت، يؤدى لتأخر الانتهاء من المشروعات، مستشهدا بمشروع التغطية الجاري تنفيذه على طريق «منيا القمح -التلين»، والذي يعاني من التوقف حاليا بسبب كثرة المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعداد خطة محددة بتوقيتات زمنية لتنفيذ المشروعات ومواعيد الانتهاء منها، وإلزام المقاولين بتلك المواعيد.

وطالب النائب حسن عبد الوهاب، بالاستفادة من مناطق الشواطئ وحرم الري وحماية الشواطئ من الانهيارات التي تتعرض لها وأكد النائب عامر الشوربجي، أهمية التوسع في زراعة القمح، متسائلا عن مدى جاهزية وزارة الري لذلك التوسع.

تطوير نظم الري

وأكد النائب مجدي ملك، أهمية تطوير نظم الري، وكذللك تنمية الموارد بوزارة الري، من خلال أملاك الري، قائلا: «نحتاج رؤية جادة للتطوير لتنمية موارد الري في المحافظات».

وأشار النائب السيد رحمو، إلى أهمية التوعية بشأن ظاهرة إلقاء القمامة في الترع، إضافة الى أهمية لازم انشاء سلالم بالترع التي يتم تطويرها.