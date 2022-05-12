قطع المياه عن 7 شوارع في حي الدقي لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الدقي أمام مجلس الدولة وهي: «شارع السلولي، شارع أمير الرفاعي، شارع رفاعة، شارع حسين واصف، شارع ثروت، شارع أبي إمامة، شارع ابن مروان» لمدة 6 ساعات.

قطع المياه عن بعض شوارع الدقي

وأوضحت الشركة، أنّ قطع المياه سيبدأ اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل غد الجمعة، حتى الساعة 6 صباح بعد غدٍ السبت، حيث أرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تحويل مسارات بعض خطوط مياه الري ومياه الشرب، لتنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة.

سيارات مياه صالحة للشرب

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدةً توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وحال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.