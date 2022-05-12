وفاء عامر: لست صديقة غادة عبدالرازق.. وأبحث عن النجاح ولو في المريخ

علقت الفنانة وفاء عامر علي تصريحات زميلتها غادة عبدالرازق، والتي أكدت الأخيرة خلالها استحالة وجود علاقة صداقة بينهما، رغم تقديرها لموهبة الأولى بعد تعاونهما معاً في عدد من الأفلام خلال الأعوام الأخيرة.

وفاء عامر تتحدث عن غادة عبد الرازق

ومن جانبها، قالت وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أدلت بالتصريح نفسه قبل عام تقريباً، حيث سئلت في مقابلة إعلامية معها: «هل غادة عبدالرازق صديقتك؟» فأجابت بالنفي، ولكنها عادت واستدركت بقولها: «هي زميلتي، وليست صديقتي»، مضيفة أنها تتوقع انزعاج «غادة» من ردها.

وتابعت: لا أحب الحديث في مثل هذه الأمور، لأنني فنانة أبحث عن النجاح دوماً، وأحمد الله على نجاحي في سباق دراما رمضان، وذلك بعد مشاركتي في 3 مسلسلات، هي «جزيرة غمام»، و«راجعين يا هوي»، و«بيت الشدة»، وقد تلقيت عنها إشادات عديدة من الجمهور والنقاد.

وفاء عامر تتحدث عن زملائها

وشددت وفاء عامر علي أنها شغوفة بالنجاح دائماً، إذ أنها مستعدة للسفر إليه لو كان في المريخ، بحسب قولها، متابعة: «أتمني النجاح لكل زملائي وزميلاتي، لأن هذه الحالة تنعكس بالإيجاب على الفن بشكل عام، وهو ما يصب في صالح الجمهور المصري والعربي بكل تأكيد».

أبطال مسلسل «راجعين يا هوي»

وشارك في بطولة مسلسل «راجعين يا هوي» خالد النبوي، ونور اللبنانية، وأنوشكا، وأحمد بدير، وهنا شيحة، ونور خالد النبوي، وإسلام إبراهيم، وإسلام جمال، وسلمى أبو ضيف وكوكبة من النجوم، والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.

أما مسلسل «جزيرة غمام» فكان من بطولة طارق لطفي، ومي عزالدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، وهاجر الشرنوبي، وميار الغيطي، وعايدة فهمي، وأحمد ماجد، وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

وشارك في بطولة مسلسل «بيت الشدة» أحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومحسن منصور، ومها أحمد، وكوكبة من النجوم.