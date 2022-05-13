درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13-5-2022 على مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم الجميع، على أنحاء الجمهورية كافة، حيث يسود طقس حار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ طقس اليوم يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة عل محافظات الجمهورية كافة، والتي جاءت كما يلي:

القاهرة 32 19

الإسكندرية 26 16

وادي النطرون 30 18

طنطا 31 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 29 17

بلطيم 26 17

مطروح 23 16

السلوم 23 16

سيوة 29 15

بورسعيد 24 18

دمياط 24 19

الزقازيق 31 20

المنصورة 30 19

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 18

العريش 25 16

رفح 24 16

رأس سدر 33 19

نخل 28 12

نويبع 34 21

طابا 32 19

كاترين 29 14

الطور 31 22

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 36 23

مرسى علم 35 24

الفيوم 36 20

بني سويف 36 20

المنيا 38 22

أسيوط 40 22

سوهاج 40 22

قنا 42 24

الأقصر 42 24

أسوان43 25

إدفو 43 24

أبو سمبل 42 24

الوادي الجديد 42 23

شلاتين 36 22

أبو رماد 33 20

حلايب 30 20

راس حدربة 30 21