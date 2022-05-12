4990 طالبا بالصف الثاني الثانوي أدوا امتحان اللغة العربية ببورسعيد

‏أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 4990 طالبا وطالبة من إجمالي 5143 من الطلاب المنتظمين المقيدين بالصف الثاني الثانوي العام ببورسعيد ‏تمكنوا اليوم من أداء امتحان الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022 إلكترونيا في مادة اللغة العربية بالفترة الصباحية.‏

غياب 15 طالبا عن امتحان اللغة العربية ببورسعيد

وأوضح دكتور أكرم حسن في بيان، أن نسبة تمكن طلاب الصف الثاني الثانوي العام من أداء امتحان اللغة العربية ‏إلكترونيا في الفترة الصباحية قد بلغت 97% على مستوى لجان المحافظة البالغ عددها 32 لجنة، والتي تمثل 36 مدرسة بالتعليم الثانوي العام مع ‏تسجيل غياب 15 طالبا.

حضور 392 طالبا من حالات الدمج والمنازل

وصرح وكيل الوزارة أن 392 طالبا وطالبة من حالات الدمج وطلاب المنازل من أصل 401 طالبا وطالبة قد أدوا الامتحان في مادة اللغة العربية ‏ورقيا بمقر لجانهم، مع رصد غياب 9 طلاب.‏

109 طلاب يؤدون امتحان الفترة المسائية ببورسعيد

وأضاف «حسن»، أن 109 طلاب بمدرسة أحميدان سليمان عامر الثانوية المشتركة يؤدون نفس الامتحان إلكترونيا بمدرسة شهداء يناير ‏بقرية أم خلف التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية بنسبة حضور 100% وذلك بالفترة المسائية.‏

وقال وكيل الوزارة إن أعمال امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 - 2022 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام تسير بشكل طبيعي دون ‏رصد أي مشكلات قد تعكر صفوها من قبل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.‏

وأشار إلى أنه تم طباعة وتوزيع كتيب المفاهيم الوارد من المركز القومي للامتحانات على جميع الطلاب بكل المدارس، لافتا إلى أنه تم ‏تأمين كل اللجان من قبل مديرية أمن بورسعيد وأقسام الشرطة التابعة للمدارس.‏

جاء ذلك خلال تفقده طالبات الصف الثاني الثانوي العام بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات أثناء أدائهن امتحان نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي ‏‏2021 – 2022 في مادة اللغة العربية.‏