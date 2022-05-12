«تعليم الغربية»: لم نتلق شكاوى من امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحان الصفوف الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي والثاني الثانوي العام «ورقي - إلكتروني» والثاني والرابع الفني، يسير بصورة جيدة داخل جميع المدارس، وفقاً للتعليمات الواردة بشأن التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية والاحترازية، ولا توجد أي مشكلات أثناء سير الامتحانات.

غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه يتابع من غرفة عمليات المديرية سير الامتحانات وأيضا يتم التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات للوقوف على أي مشكلات أو أحداث في الامتحانات بجميع المدارس، وأنه قام صباح اليوم بمتابعة سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية.

وتفقد لجان السير والكنترولات الداخلية بالمدارس لمتابعة انتظام الامتحانات، حيث يؤدي اليوم طلاب الصفوف الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي والثاني الثانوي العام «الورقي - الإلكتروني»، واطمأن على سير الامتحان بصورة طيبة، كما اطمأن على عدم وجود أي شكاوى من الامتحان الورقي أو الإلكتروني، وعلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل كل لجنة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

تصحيح الامتحانات يوميا في المدارس

وأضاف أنه وجه بضرورة الانتهاء من الرصد يوميا بالشيت الورقي، والتسجيل الإلكتروني، وإتمام عملية التصحيح يوميا بالمدارس، وشدد على عدم السماح بالدخول لغير الأعضاء المسجلين بلجنة النظام والمراقبة، ويؤدي الامتحان نحو 115007 طلاب وطالبات من الصف الرابع الابتدائي في مادة الرياضيات، ويؤدي نحو 95442 طالبا وطالبة من الصف الثاني الإعدادي مادتي الهندسة والتربية الفنية، و37320 طالبا وطالبة من الصف الثاني الثانوي العام مادة اللغة العربية بالنظام الورقي والإلكتروني بجميع المدارس، فيما يؤدي 34321 طالبا وطالبة من الصف الثاني الثانوي الفني بنظام الثلاث والخمس سنوات، و798 طالبا وطالبة من الصف الرابع الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فقط، مواد مختلفة طبقا للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.