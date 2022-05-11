انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الثاني ورقياً وإلكترونياً

تنطلق اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وتعقد ورقياً وإلكترونياً على جهاز التابلت في المدارس في لجان مؤمنة جيداً ومراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم، جميع المديريات بضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يراعي تحقيق التباعد الاجتماعي، ومنع دخول أجهزة الهاتف المحمول للجان الامتحانية.

نظام امتحانات أولى ثانوي

قالت الوزارة في خطاب نهائي للمديريات، إن امتحانات الصف الأول الثانوي ستعقد ورقي وإلكتروني، حيث تعقد الأسئلة المقالية ورقياً وتتولى الإدارات التعليمية وضعها وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

أما عن الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد فهي تعقد على أجهزة التابلت من خلال منصة الامتحان وهي أسئلة تتولى وضعها الوزارة وتركز على الفهم وعليها 70% من الدرجة المخصصة للامتحان، ويجاوب الطالب عليها من خلال التابلت.

محظورات امتحانات أولى ثانوي

شددت الوزارة على المديريات، بمنع دخول الكتب المدرسية أو أي مذكرات خارجية للجان الامتحانية، أو اصطحاب الطالب للهاتف المحمول أو أي أجهزة اتصال إلكتروني، فضلاً عن عدم السماح للطالب بالكتابة على ورقة المفاهيم التي يتم تسليها له أثناء الامتحان أو تقسيم شاشة التابلت أو حتى فتح المنصات التعليمية.

موقف المدارس الخاصة

حددت وزارة التربية والتعليم، قائمة المدارس الخاصة المسموح لها أداء امتحانات الصف الأول الثانوي وتبلغ 252 مدرسة خاصة، أما عن بقية المدارس يتم إلحاق طلابها لمدارس أخرى حكومية مجهزة من الناحية التقنية بشكل جيد وفي محافظة الجيزة تم تخصيص 100 مدرسة خاصة لعقد امتحانات المرحلة الثانوية.