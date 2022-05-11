3 توجيهات من «التعليم» لطلاب الصف الثاني الثانوي قبل الامتحان

أصدرت المديريات التعليمية تعليمات مهمة وعاجلة بشأن الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022، التي ستبدأ غداً الخميس 11 مايو، وفقاً للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بالتأكد من سلامة وصلاحية جهاز التابلت الأداء الاختبارات الإلكترونية خاصة بعد أداء جميع الطلاب الاختبارات التجريبية المتعددة التي تمت من قبل الوزارة خلال الفترة المسابقة.

التابلت المتهكر مسؤولية الطالب

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها المرسل، أنه في حالة وجود أي مشكلة في التابلت يتم إبلاغ مسؤول IT بالمدرسة فورا وهذا مسؤولية الطالب مسؤولية كاملة، مشيرة إلى أن التابلت المتهكر مسؤولية الطالب حيث لن يستطيع أداء الامتحان به.

التأكد من إزالة أي شريحة نت من التابلت قبل الدخول

وجهت المديريات التعليمية عدة تعليمات لطلاب الصف الثاني الثانوي قبل دخول امتحانات وهي كالتالي:-

- التأكد من إزالة أي شريحة نت من التابلت قبل الدخول إلى الامتحان.

- التأكد من أن شحن التابلت 100 % يوميا قبل النوم ليكون جاهزا لأداء كل امتحان وهذا مسؤولية الطالب.

- التأكد من تحميل منصة الامتحان Swift Assess وأن الإصدار الخاص بها V1.5.28 .

جدول الصف الثاني الثانوي 2022

- 12 مايو مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرفيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

- ضرورة محو بيانات التصفح للتابلت ثم عمل العادة تشغيل في المنزل قبل يوم الامتحان