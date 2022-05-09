برميل النفط يستقر قرب 112.5 دولار وسط توقعات بارتفاع الأسعار

استقرت العقود الآجلة لخام برنت، قرب 112.5 دولارًا للبرميل اليوم الإثنين بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى في 3 أسابيع في الجلسة السابقة، بعدما تعهد المستثمرون في مجموعة السبع بحظر واردات النفط الروسية، فضلا عن خفض الأسعار الرسمية من قبل المملكة العربية السعودية، وعمليات الإغلاق الجارية في الصين بسبب انتشار كورونا.

تعهد الدول الصناعية الكبرى

ويوم أمس، تعهد قادة مجموعة الدول الصناعية أثناء لقائهم بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتأكيد على دعمهم وإظهار الوحدة بين الحلفاء الغربيين في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا في يوم النصر في أوروبا.

خفض الأسعار في السعودية

وقيّم التجار أيضًا، تحرك السعودية لخفض الأسعار للمشترين في آسيا حيث أثرت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا على الاستهلاك في الصين أكبر مستورد، وخفضت أرامكو السعودية الأسعار لأول مرة في أربعة أشهر، وخفضت الدرجة العربية الخفيفة الرئيسية لتدفقات الشهر المقبل إلى 4 دولارات.

109.8 دولار لبرميل غرب تكساس

واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قرب 109.8 دولارًا للبرميل اليوم الإثنين، بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى لها في 6 أسابيع في الجلسة السابقة.

توقعات بارتفاع أسعار النفط

ويُتوقع تداول خام برنت عند 116.81 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات بأنّه سيتم التداول عند 128.88 دولار أمريكي للبرميل في غضون 12 شهرًا.

ومن المتوقع تداول النفط الخام غرب تكساس عند 113.68 دولار أمريكي للبرميل بنهاية هذا الربع، على أن يتم التداول عند 126.26 دولار أمريكي للبرميل في غضون 12 شهرًا.