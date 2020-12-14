سقوط عامل من فوق سقالة عمارة سكنية بطنطا

سقط عامل بمدينة طنطا، من فوق سقالة عمارة سكنية، أثناء عمله، ما أسفر عن إصابته، بجروح واشتباه بكسر الرقبة ونزيف في المخ.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية ، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول " محمد .س" 30 عامًا، عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه بكسر بالرقبة نزيف في المخ، وتبين سقوطه من أعلى سقالة بعمارة سكنية بمنطقة كوبرى فاروق بطنطا، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

في وقت سابق، تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد هشام نواره مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بقيام شاب يدعى "رامي .م " 22 سنة، بإلقاء بنزين على جسد أمه وتدعى "نهاد .م .ع"، 39 سنة، من العمر واعتدائه على شقيقته الصغرى "م.م" 11 سنة.

وأكدت التحريات أن المتهم ألقى البنزين عليها وأشعل النيران في جسدها، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الأم المصابة إلى مستشفى العام لتلقي العلاج، وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثالث المحلة لعرضه على الجهات المعنية للتحقيق.