أحلام تحيي حفلا غنائيا في السعودية بمشاركة عبدالله الرويشد.. 17 فبراير

تستعد الفنانة الإماراتية «أحلام»، لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية برفقة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، يوم 17 من فبراير الجاري، ضمن حفلات موسم الرياض، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة من أروع أغانيهما.

حفل غنائي جديد لأحلام وعبد الله الرويشد في موسم الرياض

ونشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صورة للبوستر الرسمي للحفل، وعلقت عليه: «عندما تلتقي أعظم الحناجر.. الطرب يصير حاضر،‏ الفنان عبدالله الرويشد والفنانة أحلام.. جايين يطربونا يوم 17 فبراير في جلسات ⁧‫العاذرية‬⁩، ن‏تتوفَّر التذاكر قريبًا.. خلك قريب».

أحلام تحيي حفل «لقاء القمة» في السعودية

وكانت الفنانة أحلام أحيت منذ أيام حفل «لقاء القمة»، مع الفنانة نوال الكويتية ضمن فاعليات موسم الرياض، وتألقت أحلام خلال الحفل وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، كما ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رومانسي لها من الحفل برفقة زوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، الذي حرص على دعمها.

أحلام تشارك بـ«ديو غنائي» في حفل «joy award»

كما شاركت أحلام مؤخرًا في حفل توزيع الجوائز joy award وقدمت ديو غنائي برفقة المطربة السعودية سوسن البَهيتي، لدعم المرأة العربية، وذلك بعدما منحت إدارة جائزة joy award جائزة إنجاز العمر للنجم العالمي جون ترافولتا.