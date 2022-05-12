اشتراطات استخراج شهادات كورونا للسفر إلى الحج.. التكلفة ومواعيد المعامل

استقبلت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التساؤلات والاستفسارات على الخط الساخن 105، متعلقة باستخراج سهادات كورونا للسفر من أجل أداء فريضة الحج، وقامت وزارة الصحة والسكان بالرد على هذه التساؤلات، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتسهيل المهمة على المواطنين لأداء فريضة الحج بشكل جيد.

اشتراطات استخراج شهادات كورونا للسفر لأداء فريضة الحج

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي، إنه لا بد من إجراء تحليل فحص كورونا بـ650 جنيها للمصريين، وتحليل كورونا لأي جنسية أخرى 750 جنيها، لافتة إلى أنّه في حالة الرغبة في إجراء تحليل كورونا بشكل مستعجل يتم دفع رسوم قدرها 1600 جنيه.

مواعيد عمل المعامل المركزية

وأضافت الوزارة الخطوة التالية يتم سحب العينات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، معلنة أن المعامل المركزية من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، مطمئنة المواطنين من توافر لقاحات كورونا، مشددة على توفير لقاحات كورونا المختلفة خاصة للمسافرين في بعض الدول التى وضعت مجموعة من الاشتراطات لدخولها ومن لقاحات بعينها.

وتابعت وزارة الصحة باستمرار رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مطالبة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية الشهر الجاري، وعن مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا، قالت الوزارة تعمل يوميا بشكل طبيعي عدا يوم الجمعة.