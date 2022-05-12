التعليم تطمئن الطلاب: درجة كاملة لكل من تعرض لمشكلة تقنية في امتحان العربي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي، تقدّم له في الفترة الصباحية 582,852 طالب، وأدى الامتحان الإلكتروني 490,134 بنسبة 84%، بينما لم يتمكن من أداء الامتحان 92,718 من الطلاب.

تعطل السيستم في امتحانات الصف الثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّها حققت في الأمر، وتبيّن تأخر استجابة قواعد البيانات الرئيسية، لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، والتي تمت في نفس التوقيت، ما تسبب في تعطل وصول الامتحانات إلى خوادم المدارس.

زيادة سعة الإنترنت

وتابعت الوزارة، أنّها حققت مع المسؤول عن الخطأ الفني، وجرى التعامل الفوري فنيا عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات، وجرى تحسين أدائها لضمان عدم حدوث هذا التأخير مرة أخرى.

احتساب الدرجة النهائية للطلاب

وأضافت الوزارة، أنّه لما كان هذا الخطأ ليس من مسؤولية الطلاب، قررت الوزارة احتساب الدرجة كاملة لمادة اللغة العربية، للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان اليوم بسبب العطل.