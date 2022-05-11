وزير التعليم: الامتحانات تسير دون مشاكل.. وإجراءات مشددة ضد كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2021-2022، تسير بشكل طبيعي ومنتظم دون حدوث أي معوقات، إذ يؤدي طلاب صفوف النقل الامتحانات، وسط تنفيذ إجراءات مشددة ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، كمان أن جميع أسئلة الامتحانات واضحة وبعيدة عن التعقيد.

وزير التعليم: الامتحانات تسير دون مشاكل

وقال شوقي، في تصريحات للوطن، إن الامتحانات تسير في جميع اللجان على مستوى الجمهورية دون حدوث أى مشكلات، كما أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، لافتًا إلى أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تمامًا ضد كورونا، وأن جميع الطلاب ملتزمون تمامًا بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية.

وزير التعليم: نستعد لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة تستعد جيدًا لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، في يونيو المقبل، حيث سيتم عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع يوم 21 يونيو المقبل، على أن تعقد الامتحانات الخاصة بالمواد المضافة للمجموع يوم 26 من نفس الشهر، منوهًا إلى أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستعتمد جميعها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، وأن الامتحانات ستكون ورقية والإجابة عبر "البابل شيت"، وستكون جميع الأسئلة اختيار من متعدد.

وزير التعليم: إجراءات صارمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وأشار شوقي، إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، سيقومان بتنفيذ إجراءات صارمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، قبل انطلاق الامتحانات بنحو 48 ساعة، علاوة على تجهيز غرف عزل كورونا داخل اللجان، لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم أو إداري يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.