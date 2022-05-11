وزير التعليم: امتحانات «رابعة ابتدائي» تقيس الفهم.. وتسير دون معوقات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات آخر العام الدراسي 2021-2022 للصف الرابع الابتدائي تسير بشكل طبيعي ومنتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرا إلى أن جميع الأسئلة تقيس الفهم لدى الطلاب لأنها تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماماً ضد جائحة فيروس كورونا.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي تسير دون معوقات

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تسير دون أي معوقات، وأن الوزارة لم تتلقَ أى شكاوى من المديريات التعليمية خلال سير الامتحانات، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة الاستمرار في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، وانتظام سير الامتحانات دون تعطيل.

تطوير المناهج الدراسية للارتقاء بمستوى الطلاب

وأشار وزير التعليم، إلى أن الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لتعتمد جميعها على الفهم ومخرجات التعليم وليس الحفظ والحشو والتلقين؛ للارتقاء بمستوى الطلاب، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة حظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط لجان الامتحانات لمنع الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي في مستوى الطالب المتوسط

وأوضح شوقي، أن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وجميعها تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، منوها بأن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة؛ للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، مؤكدا أن جميع الطلاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان لمواجهة تفشي فيروس كورونا.