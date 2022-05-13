حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 13-5-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من محبي متابعة علم الفلك على البحث عن الحظ اليومي الخاص بالبرج التابع له، إذ تنقسم الأبراج الفلكية إلى 12 برجا و4 أقسام مختلفة، وتتمثل في «الهوائية، المائية، المائية، الترابية»، وتمكن المواقف الفلكية لتلك الأبراج أصحابها من توقع ما سيحدث في يومهم، سواء كانت أحداثا إيجابية أو سلبية.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم الجمعة الموافق 13 مايو من عام 2022 للأبراج المختلفة، والتي تتمثل في الآتي:

حظك اليوم برج الحمل 13-5-2022 على الصعيد المهني

لا تترك الهموم تؤثر عليك يا مولود برج الحمل.. فالقمر في مواجهة برجك مما يصيبك اليوم بالتوتر.

حظك اليوم برج الحمل 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

لا تستلم للعناد مع الطرف الآخر في العلاقة إذا كنت متزوجا.

حظك اليوم برج الثور 13-5-2022 على الصعيد المهني

اهتم بصحتك ونظم جهودك.. فالقمر يتنافر مع فينوس في منزل الصحة.

حظك اليوم برج الثور 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب التسرع والانفعال.. فقد تشعر اليوم بالقلق وتساورك الشكوك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-5-2022 على الصعيد المهني

قد يكون لديك فرصة للتفاوض.. فالوضع الفلكي داعم ويجعلك نشيطا ويقظا وبارعا.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

قد يجعلك القمر اليوم قادرا على الشعور بالتفاؤل.. رغم الضغوط والخلافات فالقمر في منزل الحب.

حظك اليوم برج السرطان 13-5-2022 على الصعيد المهني

احرص على حل المشكلات التي تواجهك.. فالقمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة.

حظك اليوم برج السرطان 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

لديك فرصة اليوم لتكون لبقا.. فتنصحك الأفلاك أن تعتمد اللباقة مع الأحباب.

حظك اليوم برج الأسد 13-5-2022 على الصعيد المهني

احرص على الانتباه لحقوقك.. فالقمر في وضع داعم يساعدك على إظهار مواهبك.

حظك اليوم برج الأسد 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

اختر الكلمات المؤثرة التي تعطيك الفرصة للاقتراب ممن تحب.. فالشمس في منزل العلاقات.

حظك اليوم برج العذراء 13-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس بمنزل المال ويسلط الضوء على المال والأعمال وبعض الالتزامات، وعليك ألا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم برج العذراء 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

ربما تشعر اليوم ببعض التشوش ويطالبك الفلك بألا تغامر أو تتورط في أقوال أو وعود غير مدروسة.

حظك اليوم برج الميزان 13-5-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في برجك يدفعك اليوم لتستثمر جيدا نشاطك ومواهبك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا وتستطيع أن تصلح علاقتك بمن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 13-5-2022 على الصعيد المهني

تجنب الزهو بنفسك ولا تعلن خططك.. فقد تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها.

حظك اليوم برج العقرب 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب الحديث عن حياتك الشخصية.. فالقمر يتنافر مع فينوس في منزل الصحة ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.

حظك اليوم برج القوس 13-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الزملاء أو الأصحاب ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة، فقط انتبه لحقوقك وأقوالك.

حظك اليوم برج القوس 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم شعورك بالتشوش والتمرد.. حاول أن ترضى بما يستطيع أن يقدمه لك الطرف الآخر كي تسعد بحياتك.

حظك اليوم برج الجدي 13-5-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل مما يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الجدي 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة عاطفية أو مالية غير محسوبة العواقب.

حظك اليوم برج الدلو 13-5-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمواجهة الأزمات ومحاولة إيجاد حل لمشكلة عالقة.

حظك اليوم برج الدلو 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الحوت 13-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزل المال ويطالبك ذلك أن تراجع جيدا خطواتك وتتحكم في نفقاتك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحوت 13-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم راجع أقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود غير مدروسة إذا أردت أن تحافظ على علاقتك بمن حولك.