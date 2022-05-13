حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 13-5-2022 مهنيا وعاطفيا
كتب:
إسراء حامد محمد
12:08 ص | الجمعة 13 مايو 2022
حظك اليوم
يحرص الكثير من محبي متابعة علم الفلك على البحث عن الحظ اليومي الخاص بالبرج التابع له، إذ تنقسم الأبراج الفلكية إلى 12 برجا و4 أقسام مختلفة، وتتمثل في «الهوائية، المائية، المائية، الترابية»، وتمكن المواقف الفلكية لتلك الأبراج أصحابها من توقع ما سيحدث في يومهم، سواء كانت أحداثا إيجابية أو سلبية.
واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم الجمعة الموافق 13 مايو من عام 2022 للأبراج المختلفة، والتي تتمثل في الآتي:
حظك اليوم برج الحمل 13-5-2022 على الصعيد المهني
لا تترك الهموم تؤثر عليك يا مولود برج الحمل.. فالقمر في مواجهة برجك مما يصيبك اليوم بالتوتر.
حظك اليوم برج الحمل 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
لا تستلم للعناد مع الطرف الآخر في العلاقة إذا كنت متزوجا.
حظك اليوم برج الثور 13-5-2022 على الصعيد المهني
اهتم بصحتك ونظم جهودك.. فالقمر يتنافر مع فينوس في منزل الصحة.
حظك اليوم برج الثور 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
تجنب التسرع والانفعال.. فقد تشعر اليوم بالقلق وتساورك الشكوك.
حظك اليوم برج الجوزاء 13-5-2022 على الصعيد المهني
قد يكون لديك فرصة للتفاوض.. فالوضع الفلكي داعم ويجعلك نشيطا ويقظا وبارعا.
حظك اليوم برج الجوزاء 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
قد يجعلك القمر اليوم قادرا على الشعور بالتفاؤل.. رغم الضغوط والخلافات فالقمر في منزل الحب.
حظك اليوم برج السرطان 13-5-2022 على الصعيد المهني
احرص على حل المشكلات التي تواجهك.. فالقمر في مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة.
حظك اليوم برج السرطان 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
لديك فرصة اليوم لتكون لبقا.. فتنصحك الأفلاك أن تعتمد اللباقة مع الأحباب.
حظك اليوم برج الأسد 13-5-2022 على الصعيد المهني
احرص على الانتباه لحقوقك.. فالقمر في وضع داعم يساعدك على إظهار مواهبك.
حظك اليوم برج الأسد 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
اختر الكلمات المؤثرة التي تعطيك الفرصة للاقتراب ممن تحب.. فالشمس في منزل العلاقات.
حظك اليوم برج العذراء 13-5-2022 على الصعيد المهني
القمر يتنافر مع فينوس بمنزل المال ويسلط الضوء على المال والأعمال وبعض الالتزامات، وعليك ألا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية.
حظك اليوم برج العذراء 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
ربما تشعر اليوم ببعض التشوش ويطالبك الفلك بألا تغامر أو تتورط في أقوال أو وعود غير مدروسة.
حظك اليوم برج الميزان 13-5-2022 على الصعيد المهني
رغم الضغوط، القمر في برجك يدفعك اليوم لتستثمر جيدا نشاطك ومواهبك، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الميزان 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا وتستطيع أن تصلح علاقتك بمن تحب.
حظك اليوم برج العقرب 13-5-2022 على الصعيد المهني
تجنب الزهو بنفسك ولا تعلن خططك.. فقد تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها.
حظك اليوم برج العقرب 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
تجنب الحديث عن حياتك الشخصية.. فالقمر يتنافر مع فينوس في منزل الصحة ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.
حظك اليوم برج القوس 13-5-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الزملاء أو الأصحاب ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة، فقط انتبه لحقوقك وأقوالك.
حظك اليوم برج القوس 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
رغم شعورك بالتشوش والتمرد.. حاول أن ترضى بما يستطيع أن يقدمه لك الطرف الآخر كي تسعد بحياتك.
حظك اليوم برج الجدي 13-5-2022 على الصعيد المهني
القمر معاكس في منزل العمل مما يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.
حظك اليوم برج الجدي 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
اليوم ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة عاطفية أو مالية غير محسوبة العواقب.
حظك اليوم برج الدلو 13-5-2022 على الصعيد المهني
اليوم مناسب لمواجهة الأزمات ومحاولة إيجاد حل لمشكلة عالقة.
حظك اليوم برج الدلو 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.
حظك اليوم برج الحوت 13-5-2022 على الصعيد المهني
القمر يتنافر مع فينوس في منزل المال ويطالبك ذلك أن تراجع جيدا خطواتك وتتحكم في نفقاتك ولا تغامر.
حظك اليوم برج الحوت 13-5-2022 على الصعيد العاطفي
اليوم راجع أقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود غير مدروسة إذا أردت أن تحافظ على علاقتك بمن حولك.