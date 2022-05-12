سامح حسين يتفاعل مع تريند الفلتر الباكي: «والله مش بعيط»

تفاعل الفنان سامح حسين عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مع تريند الفلتر الباكي.

ونشر سامح حسين فيديو له مستخدمًا «الفلتر» وتسأله زوجته: «موحة مالك»، فيجيب: «أصل فيه راجل ماشي، وقع، ومراته جت تسنده قامت هي كمان وقعت، وابنهم قعد يضحك عليهم».

وعلق «حسين» على الفيديو قائلًا: «والله مش بعيط».

مسرحية حلم جميل

وعُرض لسامح حسين مؤخرًا المسرحية الكوميدية «حلم جميل» من تأليف طارق رمضان، ومن إخراج إسلام إمام، ويقوم بالبطولة، بجانب سامح حسين، سارة درزاوي، بالإضافة إلى عزت زين، وأحمد عبدالهادي، ورشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، كما أن الديكور من تنفيذ حازم شبل، والملابس تنفيذ نعيمة عجمي، والموسيقى هشام جبر، أما عن أغاني المسرحية فهي لطارق علي.

سامح حسين يروج لحلم جميل

وروج الفنان سامح حسين للعرض المسرحي «حلم جميل»، عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في أول عرض لها، إذ كتب قائلًا: «قريبا إن شاء الله المسرحية الكوميدية حلم جميل، إنتاج المسرح الكوميدي على المسرح العائم بالمنيا».