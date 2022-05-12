روسيا تحذر فنلندا: سننتقم منكم بإجراءات عسكرية وفنية حال انضمامكم للناتو

حذرت وزارة الخارجية الروسية فنلندا من الانضمام لحلف شمال الأطلنطي، قائلة إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية إذا انضمت فنلندا إلى حلف الناتو.

موسكو: فنلندا يجب أن تدرك مسؤولية وعواقب الانضمام إلى الناتو

وتابعت الخارجية الروسية في بيان لها قائلة إن فنلندا يجب أن تدرك مسؤولية وعواقب الانضمام إلى الناتو، مضيفة أن روسيا سوف تضطر لاتخاذ بعض الإجراءات حال حدوث ذلك الانضمام إلى الناتو سيلحق ضررا بالعلاقات الثنائية والاستقرار والأمن في شمال أوروبا، وذلك بحسب شبكة سي إن إن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: «بيان الرئيس الفنلندي س. نينيستو ورئيس الوزراء الفنلندي إس مارين ، اللذين تحدثا اليوم عن تأييد انضمام فنلندا إلى الناتو، هو تغيير جذري في السياسة الخارجية للبلاد»، وأضاف البيان أن «هلسنكي يجب أن تكون على علم بمسؤولية وعواقب مثل هذه الخطوة».

وقالت الخارجية الروسية إن انضمام فنلندا المحتمل إلى الناتو سيلحق ضررا خطيرا بالعلاقات الثنائية الروسية الفنلندية ، التي تحافظ على الاستقرار والأمن في منطقة شمال أوروبا.

خطوات عسكرية وفنية روسية حال انضمام فنلندا إلى الناتو

وأضاف بيان الخارجية الروسية أن «روسيا ستضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية، عسكرية وفنية وغير ذلك لوقف التهديدات لأمنها القومي التي تنشأ في هذا الصدد». وتابع البيان أن «الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سوف يعد أيضًا انتهاكًا مباشرًا لالتزامات فنلندا القانونية الدولية، وعلى رأسها معاهدة باريس للسلام لعام 1947 ومعاهدة عام 1992 بين روسيا وفنلندا بشأن أساسيات العلاقات».

وفي وقت سابق، دعا رئيس فنلندا ورئيس الوزراء البلاد إلى التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو "دون تأخير"، ويأتي ذلك وسط تصاعد في الدعم الشعبي لعضوية الناتو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. يذكر أن فنلندا تشترك في حدود بطول 1300 كيلومتر (810 ميل) مع روسيا. وحتى الآن ، بقيت خارج الناتو لتجنب استعداء موسكو، وستعلن فنلندا رسميًا قرارها يوم الأحد القادم بعد أن نظر فيه البرلمان وشخصيات سياسية بارزة أخرى، وقالت السويد إنها ستعلن قرارا مماثلا في نفس اليوم.