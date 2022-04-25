نائب وزير السياحة: نسعى لتعزيز الحركة الوافدة من فنلندا وإستونيا

عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع ممثلي القطاع السياحي في فنلندا وإستونيا، وذلك في إطار العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري والحرص على تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إليه.

وشارك في الاجتماع، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، ونادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلو مجموعة من منظمي الرحلات في فنلندا وإستونيا، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الشئون الاقتصادية والاتصالات الإستونية، والأمين العام لاتحاد السفر والسياحة الإستونية.

التواصل مع الأسواق المصدرة للسياحة

واستهلت نائب الوزير الاجتماع بالتأكيد على حرص الوزارة على التواصل مع شركاء المهنة في الأسواق المصدرة للسياحة لمصر، وأن السوقين الفنلندية والإستونية من الأسواق الواعدة التي ترغب الوزارة في العمل على تعزيز الحركة السياحية الوافدة منهما، وذلك من خلال إطلاعهم على ما يشهده قطاع السياحة في مصر من تطورات إلى جانب التعرف على مقترحاتهم لتعزيز الحركة السياحية الوافدة منهما.

واستعرضت نائب الوزير الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال جائحة كورونا للاستئناف التدريجي للحركة السياحية الوافدة، وأوضحت أن العامل الأساسي في استعادة ثقة السائح لزيارة مصر كان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم، والتي لا تزال يتم تطبيقها حتى الآن ومتابعة ذلك بكل دقة.

كما أشارت إلى الطرق الحديثة والمبتكرة التي انتهجتها الوزارة في الترويج للمقصد السياحي المصري.

وأوضحت أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتيسير دخول السائحين إلى مصر، التي من بينها السماح لـ78 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً.

وخلال الاجتماع، أجابت نائب الوزير عن استفسارات المشاركين فيما يتعلق بقرار رفع الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية، حيث أوضحت أن هذا القرار يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة بالفنادق بما يتناسب مع مستواها، ومع ما يقدمه المقصد المصري من منتج سياحي فريد.

إعادة تقييم الفنادق المصرية

وأشارت إلى أنه يتم حاليًا إعادة تقييم الفنادق المصرية وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة HC؛ للتأكد من مناسبة تصنيف الفندق للخدمة التي يقوم بتقديمها.

كما نوهت عن الخط الساخن 19654 الذي أطلقته الوزارة، الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أية شكاوى أو مقترحات من السائحين.

ومن جانبهم، أعرب المشاركون من الجانبين الفنلندي والأستوني عن أن هذا الاجتماع يعكس حرص الوزارة على التواصل مع هاتين السوقين، مؤكدين أهمية المقصد السياحي المصري لسائحي دولتيهما.