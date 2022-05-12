المحافظ ومديرو الأمن يتقدمون جنازة الشهيد اللواء منتصر أبو دقة بقنا

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يرافقه نائبه حازم عمر، وعدد من مديري الأمن في محافظات قنا وسوهاج والأقصر، قبل قليل، جنازة شهيد الواجب اللواء منتصر عبد النعيم أبو دقة، وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في مسقط رأسه بقرية «القلعة»، التابعة لمركز قفط، حيث استشهد اللواء الراحل أثناء تأديته لمهام عمله بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

مديرو أمن قنا وسوهاج والأقصر يشاركون في الجنازة

وجرت مراسم تشييع وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بالأمن العام، بعد ظهر اليوم الخميس، بحضور اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء محمد شرباص، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء مجدي سالم مدير الإدارة العامة للتحريات وقطاع الأمن العام، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمع غفير من أهالي مركز قفط.

صلاة الجنازة على اللواء منتصر أبو دقة بمسجد القرية

حضر محافظ قنا والقيادات الأمنية صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد «أبو الحسن الشاذلي»، بقرية «القلعة»، ثم قدموا واجب العزاء إلى أسرة الشهيد، معربين عن خالص التعازي لهم، كما دعوا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبه، أثنى محافظ قنا على الدور الوطني الذي يبذله رجال وزارة الداخلية الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في سجل الواجب والشرف، لما يقدمونه من تضحيات وشهداء، ضاربين نموذجاً ومثالاً في التضحية والدفاع عن الوطن، من أجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان.