مدير مشروع «مجري العيون»: نعمل حاليا في المرافق والتشطيبات النهائية

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقًا، أنه يجرى خلال الفترة الحالية، العمل في المرافق، والتشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، داخل المشروع، والتى تم الحرص على تصميمها على الطراز المعماري الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة منطقة مصر القديمة.

توفير أعمال التشجير واللاند سكيب لتنسيق الموقع

أشار مدير مشروع منطقة سور مجرى العيون، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن المشروع السكنى داخل المنطقة، يكون عبارة عن كومباوند مغلق، كغيره من الكومباوند الخاصة، حيث يضم داخله العمارات السكنية، والخدمات المختلفة، لخدمة السكان بالمنطقة.

وأوضح «عبد الرحيم» أن جميع الغرف داخل الوحدات السكنية، بها نافذة، تطل على الموقع الخارجي للمشروع، حيث تم توفير أعمال التشجير واللاند سكيب، لتنسيق الموقع داخل المشروع.

وأضاف مدير مشروع منطقة سور مجرى العيون، أن أى مواطن سيمر بجوار المشروع خلال الفترة الحالية، لن يتخيل أن هذه هى منطقة المدابغ، ذات الروائح الكريهة، الناتجة عن دبغ جلود الحيوانات.

متوسط مساحة الشقة الواحدة 150 مترا مربعا

وتابع «عبد الرحيم» قائلا إن مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، تبلغ نحو 95 فدانًا، وتضم عددًا من العمارات السكنية، بإجمالي 79 عمارة، تشمل نحو 1920 وحدة سكنية، ومتوسط مساحة الشقة الواحدة 150 مترًا مربعًا.

وأوضح مدير تنفيذ المشروع، أن الدور الواحد، داخل العمارات السكنية بالمشروع، يضم 4 شقق، وتتكون كل شقة من 3 غرف وصالة، و2 حمام، ومطبخ.

وأشار إلى أن الوحدات السكنية، التى تم تصميمها داخل المشروع، سيتم تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، وبها كافة الخدمات، تسهيلا على من سيشتري تلك الوحدات السكنية، عقب تسليم المشروع والانتهاء منه.