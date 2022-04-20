عشوائيات سور مجرى العيون تتحول إلى «كمباوند» على الطراز الإسلامي «فيديو»

كومباوند متكامل، يضم عدد كبير من العمارات، التى صممت على الطراز المعماري الإسلامي، بجانب أعمال اللاند سكيب، والمول التجاري، هكذا أصبح المظهر الجديد، لمنطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقا، حيث اختلفت صورتها عن سابق عهدها 180 درجة.

وتعد منطقة سور مجرى العيون، واحدة من أكثر المناطق التي تتمتع بتاريخ ومكانة كبيرة على مر العصور، لذلك كانت على رأس المناطق التي حرصت الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إحيائها وإعادة المظهر الحضاري لها، بعدما جار عليها الزمان، وتغيرت بشدة عن سابق عهدها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر تطورات مشروعات منطقة سور مجرى العيون، وفقا لتصريحات مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون، المهندس عبد الرحيم عباس لـ«الوطن».

آخر تطورات مشروعات منطقة سور مجرى العيون

- تبلغ مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون نحو 95 فدانا.

- تضم منطقة سور مجرى العيون 79 عمارة، بإجمالي 1924، على الطراز التراثي الإسلامي.

- تبلغ مساحة الوحدة السكنية نحو 150 م2.

- يوجد في الدور الواحد للوحدات السكنية 4 شقق.

- تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لكافة العمارات السكنية الموجودة داخل المشروعات.

- الانتهاء من تنفيذ واجهات العمارات، بنسبة تصل إلى 95 %.

- يجري العمل خلال هذه الفترة في مرحلة التشطيبات النهائية للعمارات الموجودة داخل المشروع.

مبنى تجاري ترفيهي يضم 163 غرفة

- يحتوي على مبنى تجاري ترفيهي يضم: 163 غرفة فندقية، و41 مطعمًا، و7 كافيهات، و16 محلًا تجاريًا، ومسرحًا رئيسيًا يتسع لنحو 570 شخصًا.

- كما يوجد به قاعة سينما تتسع لـ 132 شخصًا، ومسرحًا مكشوفًا، وقاعة لعرض الفنون.

- تضم المنطقة مول تجاري ترفيهي، على مساحة 12.5 فدان، ضمن خطة تطوير المنطقة.

- سيشهد تنفيذ أسواق متنوعة، تشمل منتجات الحرف التراثية، منها: «الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين»، التى تتناسب مع منطقة الفسطاط.