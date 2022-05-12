«جولد إيرا»: الذهب على أعتاب اختراق 2000 دولار للأوقية

توقعت مؤسسة تداول الذهب «جولد إيرا»، أن تصل أسعار أوقية الذهب إلى مستويات 1900 دولار، على أن تهبط عند مستويات 1835- 1830-1825، ومن ثم تبدأ بعض الارتفاعات مرة أخرى إلى مستويات 1960 ومن ثم إلى مستويات 1975 دولارا.

هبوط أسواق الأسهم الأمريكية

وأشارت «جولد إيرا»، إلى أن هبوط سوق الأسهم الأمريكية لأكثر من 8% إلى 12% قد يكون إشارة إلى الركود بالفعل، وإن حدث هذا سيجعل الفيدرالي الأمريكي يتوقف عن التشديد، وسوف يعود مرة أخرى إلى احتواء الأسواق وهذا سيكون في صالح الذهب.

بعد الانخفاض بنسبة 5.6% في الشهر الماضي، اقترب الذهب الآن من القاع والذي تكون في بداية العام، وكان المستثمرون يعيدون تقييم مواقفهم التي تنطوي على مخاطر حيث يتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى التضييق بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو، لمحاربة التضخم.

ومن المتوقع أن يكون الذهب على أعتاب اختراق كبير فوق 2000 دولار للأوقية وفقًا لـIntelligence Bloomberg.

تخلص الفيدرالي من بعض التشديدات

وشهد هذا الأسبوع أول علامة جيدة منذ فترة استخدام أموال الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية FF13 لمدة عام واحد لرفع التوقعات، وقد بدأوا للتو في التخلص من بعض هذا التشديد.

وتابعت مؤسسة تداول الذهب «جولد إيرا»، بأن سوق الأسهم وصل إلى نقطة انعطاف من الضعف، ونتطلع إلى عوائد السندات التي من المحتمل أن تبلغ ذروتها عند 3% في 10 سنوات والصناديق الفيدرالية تبلغ ذروتها حول 4.3% وتنخفض إلى 3%.

مؤشر ناسداك يتراجع 23% خلال العام

انخفض مؤشر ناسداك بنحو 23%، خلال العام، وهذا يساعد سوق الأسهم الأمريكية في الوصول إلى نقطة الانعطاف، حيث ستنخفض توقعات الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة.