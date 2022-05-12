الذهب يواصل التراجع.. والجرام ينخفض لأقل من ألف جنيه.. تعرف على سعره اليوم

استمر سعر جرام الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022، في الانخفاض والتراجع في سعره في منتصف تعاملات اليوم، وذلك عقب تسجيله انخفاضا ملحوظا صباح اليوم الخميس، مقارنة بأسعاره أمس الأربعاء 11 مايو 2022، إذا انخفض سعر الجرام اليوم مقارنة بأمس من 40 إلى 50 جنيها قيمة الانخفاض في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب اليوم

وبناء على ما أعلنته الشعبة العامة للذهب، منذ قليل، سجل سعر جرام الذهب اليوم انخفاضا قيمته 50 جنيه في منتصف التعاملات، مقارنة بأسعار صباح اليوم وأسعاره أمس، حيث جاءت الأسعار بعد ظهر الخميس كالتالي:

عيار 18 سجل سعر الجرام 960 جنيها.

عيار 21 سجل سعر الجرام 1120 جنيها.

عيار 24 سجل سعر الجرام 1280 جنيها.

سعر الأوقية 1841 دولارا.

وقال عادل علي راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، في بث مباشر لجريدة «الوطن»، إن السبب في انخفاض سعر جرام الذهب اليوم هو إقبال المواطنين على بيع الذهب الذين قاموا بشرائه على مدار الفترة الماضية حين كان سعر الجرام يتخطى ألف جنيه، موضحا أن الوقت حاليا مناسب للبيع تحسبا للانخفاض المتتالي الفترة المقبلة.

انخفاض متتالي في سعر جرام الذهب

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم بأسعاره أمس، يلاحظ انخفاض متتالي وملحوظ في سعر الجرام على مستوى أعيرة الذهب المنخفضة، حيث كانت أسعار الذهب أمس الأربعاء 11 مايو 2022:

عيار 18 سجل سعر الجرام 1007 جنيهات.

عيار 21 سجل سعر الجرام 1175 جنيها.

عيار 24 سجل سعر الجرام 1343 جنيها.

سعر الأوقية 1851 دولارا.