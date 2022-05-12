الذهب يتراجع عالميا.. وتوقعات بارتفاع جديد للمعدن الأصفر في يونيو

استقر الذهب حول 1850 دولارًا للأوقية اليوم الخميس بعد ارتفاعه بنسبة 1% تقريبًا في الجلسة السابقة، حيث قيّم المستثمرون بيانات تضخم أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة، بينما ظلوا حذرين بشأن استجابة السياسة القوية المحتملة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفاع أسعار الفائدة

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة قرب أعلى مستوى في 40 عامًا عند 8.3% في أبريل، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا أعلى من المتوقع عند 6.2%، ما أثار مخاوف بين المستثمرين من أن الأسعار المرتفعة قد تستمر وتؤجج المخاوف بشأن معدل فائدة أسرع.

تراجع أسعار الذهب

وتعرض الذهب لضغوط في الآونة الأخيرة، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويراهن المستثمرون على المزيد من التشديد النقدي للبنك المركزي لكبح ارتفاع الأسعار.

إقبال متوقع على الذهب

مع ذلك، أدت الضغوط التضخمية المستمرة والمخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي وانخفاض عوائد سندات الخزانة إلى تحفيز بعض التدفقات الداخلة إلى المعدن كملاذ آمن.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

في أغسطس من عام 2020، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية، ومن المتوقع أن يجرى تداول الذهب عند 1903.27 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع الشهر المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدنج إيكونوميكس، بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 1965.59 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

ويتداول الذهب في سوق OTC في لندن، وسوق العقود الآجلة الأمريكية (COMEX) وبورصة شنغهاي للذهب، والعقد الآجل القياسي هو 100 أوقية، ويعد المعدن الأصفر استثمار جذاب خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

ويذهب نصف استهلاك الذهب في العالم في المجوهرات و 40% في الاستثمارات و10% في النشاط الصناعي، وتضم قائمة أكبر منتجي الذهب دول الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، بينما أكبر مستهلكين للمجوهرات الذهبية هم الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات.

تراجع أسعار الذهب في المحلات

ومحليا، بلغ سعر شراء الذهب اليوم في محلات الصاغة مستوى هبوطي جديد، حيث سجل سعر شراء الذهب اليوم عيار 24 مبلغ 1337 جنيها، و1170 جنيها لعيار 21، بينما بلغ سعر شراء الذهب عيار 18 نحو 1003 جنيهات.