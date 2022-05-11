مجلس الشباب المصري: الحوار الوطني نقلة نوعية في بناء الجمهورية الجديدة

أصدر مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيانا يثمن فيه تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأكاديمية الوطنية للتدريب الممثلة في المؤتمر الوطني للشباب لإدارة حوار وطني باعتبارها جهة مستقلة وحيادية تقف في منتصف كافة أطياف وفئات المجتمع المصري.

تعزيز الحوار الوطني

وفي ذلك السياق، أشاد مجلس الشباب المصري بكافة القرارات الأخيرة والهادفة لتعزيز الحوار بين مختلف الآراء والتوجهات داخل المجتمع، وذلك منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مرورا بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني بين كافة القوى والفئات داخل المجتمع باعتبارها نقلة نوعية في بناء الجمهورية الجديدة وخطوة أساسية في ملف الإصلاح السياسي واستيعاب قوى المعارضة.

وناشد المجلس داخل البيان الكيانات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات المختلفة بضرورة توحيد الجهود المبذولة تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب للخروج بخارطة طريق حول مسارات الحوار الوطني داخل جميع المحافظات وبين كافة الفئات.

خارطة طريق قائمة على الحوار

وبادر مجلس الشباب المصري بتقديم كافة إمكانياته في سبيل توحيد الجهود في مختلف القضايا المجتمعية، وهو الأمر الذي يتطلب اليوم دعوة الجميع وخاصة الشباب داخل جميع المحافظات للتشارك في وضع خارطة طريق قائمة على الحوار الفعال لبناء جمهورية جديدة تضع أسسها قيادة سياسية مؤمنة بأهمية استيعاب الجميع وداعمة لقدرات الشباب.