المترو: غرامات الكمامة ليست فورية.. ويتم دفعها في النيابة

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن تغريم المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات لا يكون فوريًا، لكن يجرى تحرير محضر بالواقعة عن طريق شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق.

وأضاف "عبدالهادي"، خلال تصريحات مع مراسلة برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc"، أن المحضر يحال إلى النيابة التي تقرر بدورها قيمة الغرامة التي قد تكون 4 آلاف جنيه، وقد يكون للنيابة رأي آخر.

وتابع: "الغرامة هتروح للمخالف على محل إقامته ليدفعها عن طريق النيابة، وحررنا 1000 محضر على مستوى محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة عن طريق مكاتب الشرطة الموجودة بمحطات مترو الأنفاق، ونذيع على مستوى المحطات من خلال الإذاعة الداخلية للتوعية ضد فيروس كورونا وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة بمحطات المترو".

إجراءات عدة اتخذتها الدولة خلال الأيام الأخيرة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخاصة بعد تزايد أعداد المصابين، ودخول فصل الشتاء الذي يسهل فيه انتقال العدوى، وتكثر فيه الحالات نتيجة عدم التهوية وغلق الأماكن العامة بسبب برودة الجو.

كان قرار تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية داخل مترو الأنفاق والسكة الحديد ابتداءً من السبت 21 نوفمبر الجاري أحدث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس "كوفيد 19"، حيث إنه لن يسمح بدخول أي راكب من دون ارتداء الكمامة، ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للغرامة القانونية، حسبما تقول الرسالة الصوتية المسجلة داخل المترو، والعقوبة في ذلك غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.

مواعيد جديدة تضعها الحكومة لغلق وفتح المحال صيفا وشتاء حددت الحكومة المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال التجارية لتقليل التكدس بالشوارع، حيث أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قراره بتنظيم مواعيد الفتح والغلق للمحال والمقاهي والمطاعم والمولات التجارية، على أن يطبق ابتداءً من أول ديسمبر المقبل 2020، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين بالتعاون في ذلك.