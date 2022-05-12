مصرع 3 وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص على صحراوي سوهاج

شهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، منذ قليل، انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 13 آخرين، تم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة، بينما تم التحفظ على جثامين المتوفين في المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار مدير أمن سوهاج بانقلاب ميكروباص بأخميم

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود عدد من المتوفين والمصابين، وعلى الفور، وجه مدير الأمن بسرعة الدفع بقوات إدارة المرور إلى محل البلاغ، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

اختلال عجلة القيادة سبب انقلاب الميكروباص

وبالفحص تبين من التحريات الأولية، التي قادها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، بمعرفة الرائد إبراهيم صقر، رئيس وحدة مباحث أخميم، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، حيث فقد السيطرة على السيارة، مما أدى إلى انقلابها.

وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى وقوات الإسعاف وقوات المرور وقوات تأمين الطرق، وتم استخراج المصابين والمتوفين من بين حطام السيارة، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات المختلفة، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية على الطريق إلى طبيعتها.