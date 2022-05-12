«التموين» تعلن سداد 210 ملايين جنيه مستحقات فارق نقاط الخبز في أبريل

سددت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز، بحسابات كل منفذ، وتشمل بقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية قبل موعدها المقرر.

تنفيذ توجيهات الوزير

وقال بيان صادر عن الهيئة، إن تنفيذاً لتوجيهات للأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

210 ملايين جنيه مستحقات المنافذ

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 210 ملايين جنيه عن شهر أبريل الماضي، مؤكدة أن كل صاحب منفذ تمويني سواء بقالين أو جمعيتي يمكنهم سحب مستحقاتهم من ماكينات الصرف التابعة للبنوك، والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.