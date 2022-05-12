أيتن عامر تطلق مسابقة عن فكرة تصوير كليب «خطافة رجالة».. الجائزة مفاجأة

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها، عبر تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام» في اختيار فكرة لتصوير أغنيتها الجديدة «خطافة الرجالة».

وكتبت أيتن عامر قائلة: «يلا ادوني أفكار للكليب والفكرة اللي هتعجبنى هنزل اسم صاحبها على الكليب (خطافة الرجالة)».

كلمات أغنية خطافة الرجالة

«خطافة رجالة عاملة لاف على صورته وأنا حبيبته ومش هأقف اتفرج، وأنا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج يا نهار أبيض كده مش فايت …. أنا قلبي مولع نار شايط بقى بيني وبينها أنا تار بايت، ده متعرفنيش ودي قلة ذوق كدة مش طالبهة بزيادة لطافة… دي عميت في عنيها العيب فيها ولا أنا شفافة، أنا موتي وسمي اللي بتبص في وشي وتحضني، ومن ضهري بتلعب وتخوني وكله على مفيش».

أيتن عامر تطرح خطافة الرجالة

طرحت الفنانة أيتن عامر أمس أغنيتها الجديدة خطافة الرجالة عبر تطبيق أنغامي، ووجهت أيتن عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام رسالة للفتيات.

وكتبت أيتن عامر: «أغنية خطافة الرجالة لكل بنت عندها واحدة مقضياها لايكات وقلوب لحد ميخصهاش، الأغنية موجودة دلوقتي تقدروا تسمعوها على منصة أنغامي كلمات أحمد علاء، وألحان نييس، وتوزيع زووم».

مسلسل مكتوب عليا

وتألقت الفنانة أيتن عامر، خلال السباق الرمضاني الماضي، خلال دور رقية في مسلسل مكتوب عليا أمام أكرم حسني، هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.