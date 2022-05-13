«شركات السياحة»: الإقبال سيكون على البرامج الاقتصادية للحج السياحي

قال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن غالبية المتقدمين للحج السياحي لهذا العام سيختارون البرامج الاقتصادية، موضحا أن نسب إقبال المواطنين على برامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم ستكون أقل هذا العام نظرا لارتفاع أسعارها بالقياس بالظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا.

قلة عدد المتقدمين للحج هذا العام

وتوقع باسل السيسي في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن إجمالي أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا العام سيكون أقل من الأعوام الماضية، للعديد من الأسباب لعل أهمها الاشتراطات السعودية بعدم سفر من هم فوق سن 65 عاما وهم الفئة التي كانت الأكثر اقبالا على التقدم لأداء مناسك الحج خلال السنوات الماضية ،فضلا عن قرارات اللجنة الوزارية للحج بقصر أداء من أدى الحج هذا العام على من لم يؤد الفريضة في أي من السنوات الماضية، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي جعلت البعض يقرر تأجيل التقدم للحج حاليا.

ضوابط الحج السياحي

وأشار باسل إلى أن ضوابط الحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة الثلاثاء الماضي كانت جيدة بالقياس بالظروف الحالية من عدم تنظيم مصر لرحلات حج خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، موضحا أن أسعاربرامج الحج السياحي التي أعلنتها وزارة السياحة قد تشهد زيادات حال ارتفاع قيمة خدمات الإعاشة التي يتم تقديمها للحجاج بمخيمات منى وعرفات، أو ارتفاع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

وشملت ضوابط الحج السياحي التي اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن أسعار برامج الحج قد تخضع لأية زيادات قد تطرأ من جانب السلطات السعودية أو حدوث أي تعديل في سعر صرف الريال سواء بالزيادة أو النقصان، موضحة أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة هي التي ستوافق على أي زيادة في الأسعار بعد إحاطة الوزير بما يطرأ من تعديل في الأسعار.