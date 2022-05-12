غرفة السياحة تتلقى طلبات تضامن الشركات في تنظيم الحج اعتبارا من اليوم

بدأت غرفة شركات السياحة، اليوم، في تلقي طلبات تضامن شركات السياحة لتنظيم برامج الحج لهذا العام.

وقال أيمن كامل عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ نظام التضامن بين الشركات في تنظيم الحج يقضي بقيام أكثر من شركة بالتشارك في تنظيم برامج الحج، على أن يكون هناك شركة مسؤولة عن هذا التضامن «رأس التضامن»، وتكون تلك الشركة مسؤولة عن برنامج الحج الذؤ تنفذه كل الشركات الموجودة في التضامن، مشيرا إلى أن أقل عدد من الحجاج ضمن التضامن هو 50، ولا يتم التعامل في تنظيم الحج مع كل شركة بصفة فردية.

آخر ميعاد لتلقي طلبات التضامن 25 مايو الحالي

وأكد أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ الغرفة ستتلقى طلبات التضامن في تنظيم الحج من الشركات عبر الموقع الرسمي للغرفة حتى يوم 25 مايو الحالي، لافتًا إلى أنه يجب على الشركة الراغبة في التضامن تقديم إقرارات التضامن مختومة بختم صحة التوقيع من البنك باسم حساب الشركة وأن تكون الشركات الموجودة بالتضامن مسددة للاشتراك السنوى للغرفة، موضحا أن التضامن سيكون بين الشركات لكل المستوىات «5 نجوم - الاقتصادي».

مشرف لكل 50 حاجًا

وأشار عمارة إلى أنه سيجرى استكمال إجراءات التضامن بين الشركات بعد ظهور نتيجة قرعة اختيار الفائزين بأداء الحج السياحي لهذا العام، والتي ستتم يوم 25 مايو الجارى، ووفقا للإجراءات المعتادة المتعلقة بوجود 50 حاجًا كحد أدنى بالتضامن مع شريطة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد.

يشار إلى أن ضوابط الحج السياحي التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، حددت يوم 25 مايو الحالي، موعدًا لإجراء قرعة الحج السياحي 2022، على أن تبدأ شركات السياحة في تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي لهذا العام من يوم الثلاثاء الماضي، وحتى يوم 20 من الشهر الحالي.