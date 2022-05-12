«شوه وجهي بـ50 غرزة».. سيدة تتهم طليقها بالاعتداء عليها بسبب دعوى الخلع

اتهمت سيدة طليقها بالتعدي عليها وضربها وإصابتها بجرح غائر استلزم 50 غرزة في منطقة الوجه، وذلك في أثناء توجهها إلى عملها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

روت السيدة التي تقطن بمنطقة كرداسة، لـ«الوطن»، كواليس الواقعة وحكاية 10 سنوات من الزواج، أثمرت عن معاناتها من معاملته القاسية، حيث اعتاد ضربها وإهانتها والتعدي عليها لفظيا وبدنيا، بحسب قولها.

السيدة: أصبحت غير قادرة على تحمل معاملته

وأضافت السيدة: «طفح الكيل، ولم أعد قادرة على تحمل هذه المعاملة غير الآدمية وقررت الانفصال بهدوء، فلجأت إلى المحكمة وأقمت دعوى خلع، وبالفعل حكمت لي المحكمة، لأفاجأ بطليقي يتربص بي معتديًا عليا بسكين أثناء توجهي إلى عملي فى الصباح الباكر فأحدث بي حوالي 50 غرزة في الوجه، وبعد تحرير محضر اتخذت الإجراءات القانونية ضده».

وكشفت السيدة التي طلبت عدم ذكر اسمها، كواليس الاعتداء عليها ومحاولة قتلها، بقولها: «قبل الطلاق كنت أعمل وأساعده في تدبير مصاريف المنزل، لكنه كان دائم الاعتداء عليا بالضرب والسب والإهانة، لم أتحمل العيش معه أكثر من ذلك، ورفعت ضده قضية خلع وتم الطلاق، وبدأ بعدها يهددني ويشتمني».

وأضافت السيدة أنه يوم الواقعة، وعندما كانت تسير في الشارع في السابعة صباحا متجهة إلى عملها، لاحظت أنه يتتبع خطواتها ثم اقترب منها وسبها وكان بيده سلاحا أبيض بحسب قولها: «لوح بالسكين في وجهي، كاد أن يطيح برقبتي لولا أنني أخفضت رأسي، فجاءت الضربة في وجهي وأصبت بجرح كبير، 50 غرزة وبعدها ذهبت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر».

السيدة تتهم زوجها بالانتقام منها بسبب قضية الخلع

وأكدت السيدة أن طليقها فعل بها ذلك بسبب قضية الخلع التي رفعتها ضده: «رفعت القضية بسبب الخلافات الزوجية المتكررة، لأنه يرفض العمل ويعتمد عليا في الإنفاق».

يذكر أنه وردت إشارة إلى رجال الشرطة من أحد المستشفيات تفيد بوصول سيدة مصابة بـ50 غرزة فى منطقة الوجه، وبسؤالها أفادت بأن طليقها وراء التعدي عليها في أثناء توجهها إلى عملها في الصباح الباكر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.