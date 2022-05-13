سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة 13-5-2022 في الأسواق المحلية

دائما ما يهتم الرياضيون، ومن يمارسون الرياضة بشكل يومي بالبروتين المهم لبناء العضلات كما يحتاجه العديد من الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية مختلفة، لذا يبحثون عن مصادره، وسعر طبق وكرتونة البيض نظرا لانخفاض أسعاره مقارنة باللحوم.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بالبروتين، وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن»، إن أسعار البيض مستقرة، وجاءت كما يلي:

حافظت أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 13 مايو، على أسعارها دون تغيير، حيث وصل سعر طبق وكرتونة البيض لقيمة تتراوح بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، ويباع للمستهلكين في الأسواق التجارية بقيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا حسب المنطقة وتكلفة النقل.

وأضاف عبد العزيز السيد، أنّ طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم يصل للجمهور والمستهلكين بسعر يتراوح بين 58 و60 جنيها، لكنها تباع في المزارع بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

- وصل سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق المحلية، الذي يحتوي على 30 بيضة، بين قيمة مالية تتراوح بين 64 و75 جنيهًا.

- يصل سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات لقيمة مالية تتراوح بين 32 و50 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة التي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.

- كما وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن 10 بيضات إلى قيمة 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 في بعض المناطق.