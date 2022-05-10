سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء 10-5-2022 في الأسواق المحلية

وجبة الإفطار من الأطباق الرئيسية التي يجب على الفرد تناولها، كونها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، لذلك يأتي البيض كأحد الأصناف التي تدخل في إعداد الوجبة، وتبحث الكثير من ربات المنازل عن سعر طبق البيض اليوم في الأسواق والمحلات التجارية.

وتستعرض بوابة «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى، وجاءت كما يلي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، ليباع للمستهلك في المحلات التجارية والأسواق الشعبية بسعر يتراوح بين 56 و58 جنيهًا حسب المنطقة وتكلفة النقل، وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم تصل للجمهور والمستهلكين بسعر يتراوح بين 58 و60 جنيهًا فيما تباع في المزارع بسعر تراوح اليوم بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وترصد «الوطن» سعر بيع طبق وكرتونة البيض الأحمر والأبيض اليوم الثلاثاء 10 مايو الحالي، وهو كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تضم 10 بيضات بين 32 و50 جنيهًا.

- وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم والتي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.

- وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات إلى 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- وتراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الثلاثاء 10-5-2022 الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.