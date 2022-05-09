سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الإثنين 9-5-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثير من ربات المنازل عن سعر طبق البيض اليوم في الأسواق باعتباره من أهم العناصر الغذائية على موائد المصريين خلال وجبتي الإفطار أو العشاء، فضلا عن كونه أحد أهم مكونات كثير من الأطعمة.

وتستعرض بوابة «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الإثنين الموافق 9 مايو في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى، وجاءت كما يلي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنّ أسعار البيض اليوم الإثنين مستقرة في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم، بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، ليباع للمستهلك في المحلات التجارية والأسواق الشعبية بسعر يتراوح بين 56 و58 جنيهًا حسب المنطقة وتكلفة النقل.

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّ سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم في المزارع، تراوح اليوم بين 53 و55 جنيهًا، ليصل للجمهور والمستهلكين بسعر تراوح بين 58 و60 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وترصد «الوطن» سعر بيع طبق وكرتونة البيض الأحمر والأبيض اليوم الأحد 8 مايو الحالي، في الأسواق المحلية والمحلات التجارية، وهو كما يلي:

- وصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 10 بيضات إلى 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- وتراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الأحد 8-5-2022 الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تضم 10 بيضات بين 32 و50 جنيهًا.

- وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم والتي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.